2 bin 400 yıllık antik tiyatroda kaçak kazı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 2 bin 400 yıllık antik tiyatronun bulunduğu Gökçeler Tepesi eteğindeki tarihi kalıntılarda kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gece yarısı operasyon düzenledi. Saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonda kazı bölgesi ile yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda define arama dedektörü, 15 tarihi sikke, 4 parça halinde tarihi obje, 2 ruhsatsız tüfek ve kazıda kullanılan birçok araç gereç ele geçirildi.

Kaçak kazı ile ilgili 5 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kişilerin sorgulamasının devam ettiği ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.