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2 bin yıllık köprü, çöpten geçilmiyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2 bin yıllık tarihi Cendere Köprüsünün çevresindeki çöp yığınları yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor.

Güncellenme: 13:23, 25/07/2021
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2 bin yıllık köprü, çöpten geçilmiyor

Dünyanın tek kemerli nadir köprülerinden birisi olan Kommagene Krallığına ait Cendere Köprüsünü günde yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Cendere Köprüsü'nün çevresinde piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan çöp atıkları, çirkin bir görüntü oluşturuyor. Çöp yığınlarının oluştuğu Cendere Köprüsünü görmeye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Turistler, çöplerin piknik yapan kişilerce gelişi güzel atılmasına ve çöplerin belirli aralıklar ile toplanmaması tepki gösterdi. (İHA)

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