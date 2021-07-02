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2 Temmuz corona verileri açıklandı! Can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, semptom gösteren 461 hastayla birlikte 4 bin 891 yeni vaka tespit edilirken 55 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 20:42, 02/07/2021
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2 Temmuz corona verileri açıklandı! Can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 2 Temmuz Cuma gününün verilerine göre, 223 bin 782 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294’e ulaştı.

55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugün, semptom gösteren 461 hastayla birlikte 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831’e çıktı. Can kaybı da 55 artarak 49 bin 829’a yükseldi.

697 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 5 bin 352 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 697 oldu.

DÜN 5 BİN 288 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 1 Temmuz verilerine göre, semptom gösteren 462 hastayla birlikte 5 bin 288 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 42 kişi hayatını kaybederken 6 bin 219 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

1 MİLYONUNCU DOZ AŞININ YAPILMA ANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü 1 milyonuncu doz aşının Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapıldığını belirterek “Makbule Handan Hanımın aşısını sorumlu hekim Yusuf Kuyucu'nun gözetiminde, sağlık personelimiz Utku Karaçay uyguladı. Aşı olmakla en iyisini yaptınız Makbule Hanım. Çevrenizden aşı olmayan varsa bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:20:29,