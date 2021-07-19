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2 yaşındaki Ecrin’den kahreden haber

Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinin önünde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, 32 saat sonra evlerinin hemen önünden geçen Beşgöz Deresi'ndeki köprünün altında ölü olarak bulundu.

Güncellenme: 23:20, 19/07/2021
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2 yaşındaki Ecrin’den kahreden haber

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti dün hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin'i babaannesine bıraktı.

ORTADAN KAYBOLDU

Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

İhbarın ardından arama çalışması başlatılırken, bugün bölgeye gelen çok sayıda ekip de arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmalarına bugünlük ara verildiği sıralarda küçük Ecrin’in evlerinin önünden geçen köprünün altında cansız bedeni bulundu. İHA

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