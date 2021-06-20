20 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 213 bin 297 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783’e ulaştı.

VEFAT SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 409 hastayla birlikte 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299’a çıktı. Can kaybı da 63 artarak 49 bin 185’e yükseldi.

813 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 219 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 813 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Haziran verilerine göre, 215 bin 496 test yapılırken semptom gösteren 494 hastayla birlikte 5 bin 480 yeni vaka tespit edilmişti. 51 kişi hayatını kaybederken 4 bin 195 kişi de sağlığına kavuşmuştu.