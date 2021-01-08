20 işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlendi

Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi.

Fabrika içerisinde duvar ve uyarı işaretlemeleri için boyama yapan işçilerden 20’si fenalaştı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

BOYADAKİ KİMYASAL GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boyadaki kimyasal gazdan zehirlendiği tespit edilen işçiler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA