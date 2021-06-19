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20 kez bıçakladı, başörtüsüyle boğdu

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 20 yerinden bıçaklayıp, başörtüsüyle boğarak öldüren Atalay Doğan (30) tutuklandı. Doğanın ifadesinde, "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" dediği belirtildi.

Güncellenme: 16:32, 19/06/2021
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20 kez bıçakladı, başörtüsüyle boğdu

Olay, perşembe günü saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan’ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesine gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı defalarca genç kadına sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Atalay Doğan ise gözaltına alındı.

Bircan Doğan dün Kırsal Kıran Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Atalay Doğanın emniyetteki ifadesinde “Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım” dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

 

Bursa Çocuk İnegöl kavga Perşembe Polis Sağlık Yunus
Yayınlanma Tarihi:16:31,