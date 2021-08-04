20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 11 gözaltı

İstanbul Sarıyer’de arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir eğlence mekanında çıkan kavgada 20 yaşındaki Nuh Koç’un ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada 11 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yaralı gencin taşınarak otoparka götürüldüğü anlar da ortaya çıktı.

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Olay, 31 Temmuz günü 06.30 sıralarında, Sarıyer‘de meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında yaşanan olayda 2 grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda 20 yaşındaki Nuh Koç, göğsünden vurularak yaşamını yitirdi. Koç'un cesedi kavganın yaşandığı yerin 15 metre uzağındaki otoparkta bulundu. Koç’un hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybettiği öğrenildi. Durum polise bildirilince ekipler olay yerine sevk edildi. Olayda kullanılan silah, gencin bırakıldığı otoparkta bulundu.

KAYIT CİHAZLARINI SÖKMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri olayla ilgili çalışma başlattı. Koç'un arkadaşlarıyla sabaha kadar pavyonda olduğu belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını isteyen ekipler, görüntü kayıt cihazlarının söküldüğünü belirledi.

VURULDUKTAN SONRA BAŞKA YERE TAŞIDILAR

Cinayet Masası dedektiflerinin araştırmasında, eğlence mekanının yanındaki otoparkta bir görüntü elde edildi. Görüntüde bir grubun hareketsiz haldeki Nuh Koç'u taşıdığı görüldü. Gencin bir araca bindirilerek hastaneye kaldırıldığı anlar da kameralara yansıdı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda, polis ekipleri olayla ilgili farklı detaylara da ulaştı. Araştırmalarda, Nuh Koç’ın kavga sırasında K.A.(38) tarafından göğsünden vurulduğu belirlendi. K.A. ve olayla ilgili olduğu belirlenen 10 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan şüpheliler Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderilirken, Nuh Koç’un karga tulumba taşındığı görüntüler ortaya çıktı.