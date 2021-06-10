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200 işçi hastanelik oldu

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın yaklaşık 200 çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Güncellenme: 22:49, 10/06/2021
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200 işçi hastanelik oldu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları, bir yemek firmasının getirdiği yemeklerden zehirlendi.

200'ün üzerinde işçi Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesi ve 2 özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Firmanın olayın olduğu akşam 57 firmaya 4 bin 500 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdiği, seçimli menüden kadınbudu köfte ve tavuk yiyenlerin rahatsızlandığı bilgisi kaydedildi.

Çerkezköy'deki 3 hastaneye 200'ün üzerinde başvurunun olduğu belirtildi.

Öte yandan hastaneye başvuranların yüzde 90'ı taburcu edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 2, özel hastanelerde ise 17 kişinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi. İHA

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