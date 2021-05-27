200 TL için 4 yıl hapis cezası aldı

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.B. katılmazken, mağdur K.K. duruşma salonunda hazır bulundu. Kendisine ağabeyinin sosyal medya hesabından 200 TL atması yönünde bir mesaj geldiğini söyleyen mağdur K.K., “Ben noterdeyken ağabeyimin sosyal medya hesabından bana 200 TL para atmamı isteyen bir mesaj geldi.

Bende ağabeyim sandım. Parayı attım. Ben sonradan anladım ki bana mesaj atan kişi ağabeyim değil onun hesabını ele geçiren bir dolandırıcıymış. Tutar çok fazla değil ama dolandırılınca insan kendini kötü hissediyor. Böyle bir şeyi yaşamazdım ama ağabeyim telefonunu açmadı. Sanık 200 TL için 4 yıl hapis yedi” dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.B.'ye ‘basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylık sureti ile dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis ve 400 TL para cezası verdi. (İHA)