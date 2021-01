2020’de her dört saatte bir işçi hayatını kaybetti

İşi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), “2020 Yılı İş Cinayetleri Raporu”nu yayınladı. Devletin sağlıklı bir çalışması olmadığı için açık kaynaklardan elde edilen verilerle hazırlanan raporda 2020 yılında en az 2 bin 427 işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Covid-19 nedenli ölümlerin iş cinayetlerini yüzde 30 artırdığı ve görülmemiş bir işçi kırımının yaşandığı vurgulanan raporda, “Yüzde 66'sını ulusal basından; yüzde 34'ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2020 yılında en az 2427 işçi hayatını kaybetti” denildi.

EN ÇOK ÖLÜM ARALIK'TA

2020 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle: Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 132 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 223 işçi, Mayıs ayında en az 166 işçi, Haziran ayında en az 190 işçi, Temmuz ayında en az 164 işçi, Ağustos ayında en az 218 işçi, Eylül ayında en az 211 işçi, Ekim ayında en az 232 işçi, Kasım ayında en az 308 işçi ve Aralık ayında en az 356 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

YÜZDE 83'Ü MAAŞLA ÇALIŞAN

2020 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 2023 ücretli (işçi ve memur) ve 404 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 83'ünü ücretliler yüzde 17'sini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor.

224 ÇİFTÇİ, 355 YOL İŞÇİSİ

2020 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, Orman işkolunda 442 emekçi (224 çiftçi ve 218 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 355 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 330 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 296 emekçi; Taşımacılık işkolunda 248 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 141 işçi; Metal işkolunda 106 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 61 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 54 işçi; Enerji işkolunda 54 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 44 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 44 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 43 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 23 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; İletişim işkolunda 8 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 5 işçi; ayrıca işkolu belirlenemeyen 47 işçi hayatını kaybetti.

EN AĞIR TABLO COVID'DE, İKİNCİ NEDEN TRAFİK

2020 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

COVİD-19 nedeniyle 741 işçi, Trafik, Servis Kazası nedeniyle 388 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 237 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 190 işçi; Şiddet nedeniyle 105 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 104 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 87 işçi; İntihar nedeniyle 73 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 53 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 27 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 21 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 105 işçi hayatını kaybetti.

148'İ KADIN

2020 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 148 kadın işçi ve 2279 erkek işçi hayatını kaybetti…





68 ÇOCUK, 159 YAŞLIMIZ ÖLDÜ

2020 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 22 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 46 çocuk/genç işçi,

18-27 yaş arası 258 işçi,

28-50 yaş arası 1079 işçi,

51-64 yaş arası 708 işçi,

65 yaş ve üstü 159 işçi,

Yaşı tespit edilemeyen 155 işçi

101 MÜLTECİ KURBAN

2020 yılında 101 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 48 işçi Suriyeli; 28 işçi Afganistanlı; 5 işçi Türkmenistanlı; 4'er işçi Gürcistanlı ve Özbekistanlı; 2'şer işçi Azerbaycanlı, İranlı, Rusyalı ve Ukraynalı; 1'er işçi Bulgaristanlı, Iraklı, Nepalli ve Pakistanlı…

ÖLEN 20 İŞÇİDEN SADECE 1'İ SENDİKALI

2020 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 109'u (yüzde 4,49) sendikalı işçi, 2318'i ise (yüzde 95,51) sendikasız. Raporda, “Ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus” ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK ÖLÜM İSTANBUL'DA

325 ölüm İstanbul'da; 111 ölüm İzmir'de; 99 ölüm Kocaeli'de; 80 ölüm Ankara'da; 79 ölüm Bursa'da yaşandı.

HAYATINI KAYBEDEN EMEKÇİLERİN LİSTESİ ŞÖYLE:

