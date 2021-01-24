2020’de ekstrem sıcaklıkta artış, yağışlarda düşüş rekoru kırıldı

Küresel ısınma başta olmak üzere birçok nedenden kaynaklı olarak 2020 yılı Türkiye açısından yağışların en düşük, sıcaklıkların ise en yüksek yaşandığı yıl oldu. Kuraklıkla ilgili tehlike sirenlerinin çaldığı 2020 yılına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı raporlar, sıcaklıklardaki ciddi artışlar ve yağışlardaki ciddi düşüşleri göz önüne serdi.

EYLÜLDE 93 NOKTADA EKSTREM SICAKLIK

2020 yılında Türkiye’nin 198 merkezinde sıcaklığın uzun yıllardır kaydedilen sıcaklık ortalamasının üzerine çıkarak ekstrem değerlere ulaştığı belirlendi. 2020’de şubat, mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ekstrem sıcaklık rekorları yaşanan aylar oldu. Eylül ayı 93 merkezde ekstrem sıcaklık kaydıyla, ekstrem sıcaklığın en çok yaşandığı ay oldu.

EKSTREM SICAKLIK REKORU KIRAN BÖLGELER

En yüksek ekstrem sıcaklık yaşanan bölgeler ölçülen sıcaklık ve ortalamaya göre derece farkları şöyle sıralandı; Yumurtalık 45.6, fark 6 derece. Dalaman 43.2, fark 5.2 derece. Manavgat 42.1, fark 4.6 derece. Boyabat 43.1, fark 4.6 derece. Osmaniye 45.3, fark 4.1 derece. Milas 42.3, fark 4.1 derece. Kozan 42.3, fark 3.7 derece. İslahiye 44.1, fark 3.6 derece. Akhisar 42.6, fark 3.4 derece. Muğla 39.2, fark 3.4 derece.

2020-2021 SU/TARIM YILI YAĞIŞLARI AZALDI

2020-2021 Su-Tarım Yılı 3 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu’na göre, 1 Ekim-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları uzun yıllar normali ve önceki yıl yağışlarının altında gerçekleştiği belirtildi. Türkiye geneli üç aylık yağış 101.1 mm, normali 195.6 mm (1981-2010) ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı ise 153.6 mm ölçüldü. Yağışlarda normaline göre yüzde 48, 2020 yılı su/tarım yılı yağışlarına göre ise yüzde 34 azalma oldu. Tüm bölgelerde normallerine göre yüzde 35’in üzerinde azalma gerçekleşti.

TÜM İLLERDE YAĞIŞ NORMALİN ALTINDA

2021 su/tarım yılında il yağışlarında tüm iller normallerinin altında yağış aldı. Kütahya, Bursa, Bilecik çevreleri, İç Anadolu’nun orta ve kuzey kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Van Gölü’nün kuzey ve batısı, Artvin, Ağrı, Mardin, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 40’tan fazla azalma gösterdi. Amasya ve Tokat çevrelerinde azalma yer yer yüzde 80’lerin üzerine çıktı. En yüksek yağış 424 mm ile Rize’de, en düşük yağış 32 mm ile Çorum’da, en fazla azalma ise yüzde 76 ile Amasya’da gerçekleşti.

TÜM BÖLGELERDE YAĞIŞLAR AZALDI

Bölgelerde yağışlar normaline göre İç Anadolu’da yüzde 61, Karadeniz’de yüzde 51, Doğu Anadolu’da yüzde 49, Marmara ve Ege’de yüzde 46, Akdeniz’de yüzde 43, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 37 azaldı. 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre ise Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 47, İç Anadolu’da yüzde 46, Ege ve Doğu Anadolu’da yüzde 25’er, Karadeniz’de yüzde 21, Marmara’da ise yüzde 8 azaldı.

SONBAHAR ORTALAMA YAĞIŞ 65.8 MM

2020 Sonbahar Mevsimi Yağış Değerlendirmesi raporuna göre ise yağışlar hem normal hem de 2019’un altında gerçekleşti. 2020 yılı sonbaharında yurdumuz ortalama 65.8 mm yağış alırken, normali 140.6 mm (1981-2010) ve geçen yıl sonbahar yağışı 74.3 mm oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 53, 2019’a göre yüzde 11 azaldı. En fazla azalma yüzde 59’la İç Anadolu’da oldu. Ege ve Karadeniz’de son 40 yılın en düşük yağışlı sonbaharı yaşandı.

AMASYA VE TOKAT’TA YÜZDE 80’İN ÜSTÜNE ÇIKTI

Sonbahar yağışları Adıyaman, Şanlıurfa civarları, Giresun ve Trabzon sahil kesimi, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları hariç tüm yurtta azaldı. Özellikle Antalya’nın doğusu, Sivas’ın batısı ve Amasya, Tokat civarlarında azalma yüzde 80’lerin üzerine çıktı. 2020 yılı sonbahar mevsiminde 81 ilin tamamı normalin altında yağış aldı. En fazla azalma yüzde 84 ile Amasya, en az yağış 21 mm ile yine Amasya’da gerçekleşti.

ARALIK ALANSAL YAĞIŞ RAPORU

2020 Yılı Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre de yağışlar ülke genelinde hem normalinin hem de 2019 yılı Aralık ayı yağışlarının altında gerçekleşti. Aralık ayında 44.7 mm yağış kaydedilirken, normali 76.8 mm (1981-2010) ve 2019 yılı Aralık ayı yağışı 95.3 mm oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 42, 2019 yılı Aralık ayına göre yüzde 53 azalma yaşandı.

ANTALYA VE İZMİR HARİÇ, TÜM İLLER NORMALİN ALTINDA

Aralık yağışları Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde normallerine göre yüzde 80’in üzerinde azaldı. İzmir ve Antalya sahil kesiminde ise normaline göre yüzde 40’ın üzerinde artış kaydedildi. Aralık ayında il yağışlarında İzmir ve Antalya haricindeki tüm iller normalin altında yağış aldı. Afyonkarahisar 10.3 mm ile en az, Antalya ise 183.2 mm ile en fazla yağış kaydedilen il oldu. Normaline göre en fazla azalma yüzde 83 ile Afyonkarahisar’da meydana geldi. (DHA)