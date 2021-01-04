2020’de noterlerde 9 milyon ikinci el araç satışı yapıldı

Adalet Bakanlığı, noterlerle ilgili 2020 yılına ait verileri açıkladı. Şubat ayında uygulamaya başlanan “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi” ile ilk defa noterlerde kredi kartı kullanılmaya başlandı.

Kredi kartıyla 2 milyon 224 bin 648 işlem gerçekleştirildi. Kredi kartıyla gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi ise 597 milyon 592 bin 328 lira oldu. Noterliklerde güvenli ödeme sistemi kullanım adedi ise bin 98 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında başlanan e-noter uygulamasında 5 bin 124 işlem için randevu talebinde bulundu. Ayrıca vatandaşlar uygulama kapsamında noterliklere gitmeden bin 387 işlemi on-line olarak gerçekleştirdi.

31 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM

Türkiye genelinde 2 bin 250 noterlik hizmet veriyor. 2020 yılı içerisinde noterliklerde toplam 31 milyon 286 bin 309 işlem gerçekleştirildi. Yapılan işlemlerde en büyük pay 9 milyon 103 bin 901 işlemle ikinci el araç alım satımında oldu.

Diğer işlemler ise şöyle:

Araç tescil: 3 milyon 58 bin 998

Araç satış harici sözleşmeler: 591 bin 654

Vekaletname: 5 milyon 632 bin 367

İhtarname: 1 milyon 111 bin 70

Mirasçılık: 370 bin 950

Belge onay 104 bin 237

Azilname 142 bin 628

Protesto 575 bin 337

Defter onayı 5 milyon 59 bin 668

Diğer işlemler 5 milyon 535 bin 499.