2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Liseye Geçiş Sınavı'nın sonuçlarına dair açıklanma tarihini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, lise sınav sonuçlarını 30 Haziran 2021 tarihinde açıklayacak. Sınav sonuçları belgesi posta yoluyla gönderilmeyeceği açıklandı. Bakanlık, sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair açıklamada bulunmadı.

Sınav sonuçlarına dair itiraz nasıl yapılır?

Sınav sonuçların yayınlanmasından itibaren öğrenci/veli sınav sonuçlarına dair itirazı 5 gün (resmi) içerisinde yapabilir. Sonuçlara dair itirazlar MEB'in ÖDGSM sitesinde yapılacaktır.

ÖDSGM sitesinin “e-itiraz” sayfasında itirazların yapılabilmesi için “T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması” gerekmektedir, beyanını Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzda açıkladı.

2021 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 LGS tercih kılavuzu, sınav değerlendirmesinin hemen ardından web sitesinde yayınlayacak. Kılavuzda LGS tercih/yerleştirme ve nakil işlemlerine dair bilgiler yer alacak.