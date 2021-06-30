2021 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladıktan sonra LGS ortaöğretim tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Süreç 30 Haziran 2021 tarihinde başlıyor, 6 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor.
2021 LGS yerleştirme tercih takvimi: 30 Haziran 2021 tarihinde “esas kontenjan tabloların ilanı” yayımlanıyor. 30 Haziran ila 16 Temmuz 2021 tarihleri arası “Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması” işlemleri gerçekleşiyor.
5 Temmuz ila 16 Temmuz 2021 tarihleri arası tercih başvuruları gerçekleşiyor. 26 Temmuz 2021 tarihinde LGS tercih sonuçları, MEB'in sonuç sayfasında açıklanıyor.
26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında 1. Nakil başvuruları başlıyor, 2 Ağustos 2021 tarihinde 1 Nakil başvuru sonuçları açıklanıyor.
2 Ağustos – 6 Ağustos 2021 tarihlerinde 2. Nakil başvuruları başlıyor, 9 Ağustos 2021 tarihinde 2. Nakil başvuru sonuçları açıklanıyor.
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2021 LGS sınav sonuçları, MEB'in sitesinde açıklandı. Sınav sonuçları sorgulama sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ