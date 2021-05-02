2021 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü SÖZCÜ’nün

Her yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde açıklanan geleneksel Basın Özgürlüğü Ödülü ile ilgili hazırlıklar, 28 Nisan 2021 günü video konferansla yapılan Basın Konseyi Yüksek Kurulu toplantısında sonuçlandırıldı.

Yüksek Kurul toplantısında, aday gösterilen kişi ve kuruluşlardan Ödül Yönetmeliği gereği koşullara uygun olanlar tek tek görüşülüp değerlendirildi ve belirlenen adaylar arasından seçim yapıldı. Yüksek Kurul, 2021 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü'nün, halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünü baskılara boyun eğmeden savunan; sahibinden yöneticisine, yazarlarından muhabirlerine bedel ödetilmesine rağmen, eleştirel, özgür yayın politikasını sürdüren SÖZCÜ gazetesine verilmesini kararlaştırdı.

Basın Konseyi'nin 2021 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü, önümüzdeki günlerde belirlenecek tarihte sahibine teslim edilecek. Basın Konseyi, ödülün SÖZCÜ’ye verilme gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN…

– SÖZCÜ, medyanın yüzde 90'ını kontrolüne alan iktidarın baskılarına; haksız hukuksuz açılan davalarda yazar, yönetici ve muhabirlerine verilen mahkumiyet kararlarına; keyfi olarak resmi ilan ve reklam kesme cezalarına; grubun televizyonunun RTÜK tarafından iktidar partilerince atanan 6 imza ile keyfi olarak engellenmesine rağmen, bağımsız ve eleştirel yayın çizgisinden taviz vermeden haberciliğini sürdürüyor.

– Türkiye'de demokrasinin ve medyanın içinden geçtiği bu tarihi süreçte, kamusal bir görev olan gazetecilik ilkelerine bağlı kalan SÖZCÜ, çok ağır bedelleri ödemeyi göze alarak halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünü tüm engellemelere rağmen, savunmaya devam ediyor.