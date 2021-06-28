2021 YKS “TYT-AYT-YDT” sınav soruları ÖSYM tarafından açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26 Haziran 2021 tarihinde başladı, 27 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YDT sınavının ardından üniversite sınav soruları ve cevaplarını resmi web sitesinde yayınladı.

ÖSYM SORU ve CEVAPLARININ YAYINLANACAĞI SİTEYE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS sonuçları, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin “sonuç” sayfasında 2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. ÖSYM sınav takviminde yayınlanan bilgilere göre, hangi saatte açıklanacağı kurum tarafından açıklanmadı!

2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

4 Ağustos 2021 tarihinde sonuçlar açıklandıktan bir hafta sonra, ÖSYM “üniversite tercih kılavuzu”nu resmi web sitesinde yayımlayacak.

Süreç nasıl başladı?

YKS başvuruları, 4 Şubat 2021 tarihinde başladı, 2 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Üniversiteye girmek isteyen adaylar sınav ücreti olarak (her biri) 90 TL ücret ödedi. Sınavlar 26 Haziran ve 27 Haziran’da gerçekleşti. TYT’nin sınavı 26 Haziran’da yapılırken, AYT ve YDT sınavları 27 Haziran’da gerçekleşti.

Temel Yeterlilik Testinde kaç soru soruldu?

Testte toplam 4 bölüm bulunmaktadır. Türkçe testinde 40 soru, Sosyal Bilimler Testinde Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) 5 soru soruldu. Temel Matematik testinde 40 soru soruldu. Fen Bilimleri testinde, Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyolojiden 6 soru soruldu.

Alan Yeterlilik Testinde kaç soru soruldu?

Testte toplam 4 bölüm bulunmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testinde Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru, Coğrafya-1 6 soru soruldu. Sosyal Bilimler-2 Testinde, Tarih-2 11 soru, Coğrafya-2 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

(veya ilave Felsefe Grubu soruları) 6 soru soruldu. Matematik testinde 40 soru soruldu. Fen Bilimleri testinde, Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyolojiden 13 soru soruldu.

Yabancı Dil Testinde kaç soru soruldu?

Yabancı Dil Testinde toplam 80 soru soruldu.