21 milyondan fazla kişinin etkilendiği saldırı sonrası Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın: Çok üzgünüm

Yemeksepeti, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığını ve müşterilerin bir kısmının bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.

Açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğu duyurulmuştu.

21 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Yemeksepeti tarafından siber saldırıyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) kişisel veri ihlali bildirimi gönderilmişti. Bildirimde saldırıdan 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği kaydedilmişti.

NEVZAT AYDIN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından siber saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Aydın, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.

* Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz.

* Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti’ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti’nin yarınını inşa edeceğiz.