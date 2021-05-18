21 yaşındaki Havva otel odasında ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Havva Nur Çalışkan'ı (21) kaldıkları odada hareketsiz şekilde gören arkadaşları durumu 112 ve 155 polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Durumu haber alan yakınları ise morg önüne koştu.

Uzun süre yere oturarak gözyaşı döken kadının “Gitti çocuğum gitti. Dokunmayın. Allah'ım şaka mı bu? Bırakın beni. Yeter bırakın. Ben iki çocuğum için yaşadım” sözleri yürekleri dağladı. Genç kızın kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. (İHA)