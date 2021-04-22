22 Nisan corona virüsü verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 22 Nisan Perşembe gününün verilerine göre, 312 bin 109 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704’e ulaştı.

TOPLAM VAKA SAYISI 4 MİLYON 500 BİNİ AŞTI

Bugün semptom gösteren 3 bin 128 hastayla birlikte 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382’ye çıktı. Can kaybı da 354 artarak 37 bin 329’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 65 KİŞİ ARTTI

Güncel verilere göre son 24 saatte 65 bin 593 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 2.9 oldu.

Öte yandan dün 3 bin 398 olan ağır hasta sayısı, bugün 3 bin 463’e yükseldi.

DÜN 362 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 932 hastayla birlikte 61 bin 967 yeni vaka tespit edilmişti. 362 kişi hayatını kaybederken 52 bin 213 kişi de sağlığına kavuşmuştu.