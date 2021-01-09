22 yaşındaki Aleyna yatağında ölü bulundu

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi evinde ölü bulundu. Genç kız üniversiteye yakın bir bölgede Yunus Emre Mahallesi'nde kaldığı apartta bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre genç kızdan haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi ile olay ortaya çıktı. Kınıklı karakoluna bağlı ekipler genç kızın kaldığı 6422 sokaktaki aparta giderek kapıyı çaldı.

Yanıt verilmemesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis genç kadını yatakta hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Aleyna Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

112 ekipleri genç kızın cesedini Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.