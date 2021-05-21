23 gündür kayıp olan kadın polisi aradı: Eve dönmek istemiyorum

Sinop Barış Manço Aşıklar Parkı üzerinde kuş yemi satışı yapan Hanife Göçgün, Bahattin Şentürk ile birlikte yaşadığı Kaleyazısı Mahallesi’ndeki evinden 29 Nisan Perşembe günü bakkala gitmek için çıktıktan sonra bir daha evine geri dönmeyerek kayıplara karışmıştı.

“İYİYİM EVE DÖNMEK İSTEMİYORUM”

Durumu polis ekiplerine bildiren Bahattin Şentürk, 23 gün boyunca genç kadından gelecek güzel haberi bekledi. Günlerce Hanife Göçgün'den haber alamayan Bahattin Şentürk, genç kadının hayatından endişe ettiğini söyleyerek yetkililerden genç kadının bulunması konusunda yardım istemişti. 36 yaşındaki Hanife Göçgün, polis ekiplerini arayarak iyi olduğunu ve evine dönmek istemediğini söyledi.

“BAŞINA BİR ŞEY GELDİ DİYE ÇOK KOKMUŞTUM”

Genç kadının bulunduğu haberini alan Bahattin Şentürk ise, “Hanife bulundu. Mutluyum, iyi olduğunu öğrendim. Başına bir şey geldi diye çok korkmuştum. Allah herkesten razı olsun” dedi. (İHA)