23 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 224 bin 192 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 59 milyon 221 bin 265’e ulaştı.

VEFAT SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 550 hastayla birlikte 5 bin 89 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545’e çıktı. Can kaybı da 65 artarak 49 bin 358’e yükseldi.

763 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 5 bin 917 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 862’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 763 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 22 Haziran verilerine göre, 223 bin 238 test yapılırken semptom gösteren 565 hastayla birlikte 6 bin 143 yeni vaka tespit edilmişti. 57 kişi hayatını kaybederken 5 bin 214 kişi de sağlığına kavuşmuştu.