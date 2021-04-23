23 Nisan’da ‘İslami sistem’ isteyen Boynukalın’a eski AKP’li vekilden tepki

Geçen ay Ayasofya Camii başimamlığı görevinden istifa eden ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tartışmalara neden olan Mehmet Boynukalın'ın bu kez de 23 Nisan'a ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti.

Boynukalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM’nin İslami usullere uygun olarak açıldığını ancak bu usullerden vazgeçildiğini söyledi. Yorumlara kapattığı açıklamasında “İslami bir sistem” istediğini belirten Boynukalın, şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan 1920’de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle.”

YORUMLARI NİYE KAPADINIZ HOCAM?

Mehmet Boynukalın'ın paylaşımını alıntılayarak tepki gösteren eski AKP İstanbul Milletvekili Halide Özen İncekara ise şu satırları kaleme aldı: Yorumları niye kapadınız hocam… İslami esaslara uygun derken, bu esaslar nerede yazıyor… Kurban kesmek mesela? Çok şükür, sadece açılışta değil her meclisin kapısından besmele ile girdim, sırama oturunca kurul başlamadan hayır dualarımı ettim. Bunları bir esasa bağlaşmamıştım…