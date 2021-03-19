Kazadan 233 gün sonra hayatını kaybetti, gerçek otopside ortaya çıktı

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde 68 yaşındaki Behçet Karalar'ın yönetiminde olan motosiklet ile 39 yaşındaki Doktor A.U.'nun yönetiminde olan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Behçet Karalar'ın ağır yaralandığını gören otomobil sürücüsü A.U, ambulans ve polise ihbarda bulunmadan Karalar'ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü.

Kaza ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza mahallinde yaptıkları incelemede herhangi bir kaza izi bulamadı. Ayrıca şüpheli otomobil sürücüsü A.U'nun yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdüğü için trafik raporu tanzim edilemedi.

DOKTORLAR ‘NORMAL ÖLÜM’ DEDİ

Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken kazadan 233 gün sonra motosiklet sürücüsü Behçet Karalar hayatını kaybetti. Karalar'ın ölümü hastanedeki doktorlar tarafından kayıtlara ‘normal ölüm' olarak geçti. Aile normal ölüm olmadığını, Karalar'ın trafik kazasına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirterek, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CENAZE İPTAL EDİLDİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Ailenin şikayetinin ardından jet soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum Karalar'ın defin işlemlerinin durdurulması ve cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talimatını verdi. Savcılığın talimatının ardından defin işlemine 45 dakika kala cenaze töreni iptal edildi ve Karalar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖLÜMÜ KAZA İLE BAĞLANTILI

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu heyeti tarafından yapılan incelemede, Behçet'in ölümünün kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği ve ölümünün trafik kazasıyla bağlantılı olduğu oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca trafik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda otomobil sürücüsü Doktor A.U.'nun asli, motosiklet sürücüsü hayatını kaybeden Behçet Karalar'ın tali kusurlu olduğu belirtildi.

DOKTOR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Dosya kapsamında adli tıp raporu, trafik kazasına ilişkin alınan raporlar, alınan beyanlar, tutanaklar ve tüm dosya kapsamında Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından otomobil sürücüsü Doktor A.U hakkında ‘taksirle ölüme sebep olma suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek. (İHA)