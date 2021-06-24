24 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 223 bin 385 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650’ye ulaştı.

VEFAT VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Semptom gösteren 498 hastayla birlikte 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 59 artarak 49 bin 417’ye yükseldi.

752 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 5 bin 846 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 752 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 23 Haziran verilerine göre, 224 bin 192 test yapılırken semptom gösteren 550 hastayla birlikte 5 bin 809 yeni vaka tespit edilmişti. 65 kişi hayatını kaybederken 5 bin 917 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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