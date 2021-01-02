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24 yaşındaki anne bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

Gaziantep'te Özlem K. (24), 6 aylık bebeği ile yaşadığı evde karnından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Güncellenme: 19:55, 02/01/2021
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24 yaşındaki anne bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Özlem K.’nın 6 aylık bebeğiyle yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, Özlem K.’yı bebeğinin yanında kanlar içerisinde buldu. Karnından tabancayla vurulan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Özlem K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polisin evde bir tabanca bulduğu aktarılırken olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi. DHA

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