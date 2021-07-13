2,5 aydır etübe haldeydi, doğum gününde gözlerini açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren evli ve 2 çocuk 3 torun sahibi Zehra Akar; yaklaşık üç ay önce corona virüsüne yakalandı. Durumu ağırlaşan Akar, Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.

DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMA GÖZLERİNİ AÇTI

Tedavisi devam eden Akar, doğum günü olan 26 Haziran 2021 günü gözlerini açarak konuşmaya başladı. Doğum gününde yeniden dünyaya gelen Akar'ın 2 gün sonra da hastanede doğum günü kutlandı.

ALKIŞLARLA ÇİÇEKLERLE TABURCU OLDU

Yaklaşık 2,5 ay sonra hastaneden taburcu olan hastayı, covid servisi çıkışında ailesi ve sağlık çalışanları alkışlarla karşıladı. Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Oğuz Şahin ve sağlık personelinin alkışları arasında bugün öğle saatlerinde taburcu olan Akar'ın mutluluğunu ailesi de paylaştı.

ÇOK ACILAR ÇEKTİM YENİDEN DÜNYAYA GELDİM

Doğum gününde tekrar dünyaya geldiğini söyleyen Zehra Akar, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Doğduğum gün tekrar dünyaya geldim. Doktorlar, hemşireler, personeller, kim baktıysa hepsine teşekkür ederim. Çok güzel ilgilendiler. Çok güzel baktılar. Onların çabasıyla, kendi çabamla iyileşmeye çalıştım. Çok acılar çektiğim oldu ama mücadeleden yılmadım” diye konuştu.

ALLAH KİMSEYE BÖYLE GÜNLER GÖSTERMESİN

Zehra Akar'ın oğlu Semih Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek “Yeniden bir hayata geldi annem. Çok kötü ve iyi günlerimiz geçti. Allah razı olsun doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, bakıcılarımızdan. Tekrar, yeniden bir hayata kavuştu. 1 mayıstan beri hastanede yoğun bakımda yatıyordu. O günler baya kötü bir süreçti. Allah kimseye göstermesin. İnşallah bu kötü günleri tekrar yaşamayız” ifadelerini kullandı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Zafer Güçlü “Zehra Hanım solunum sıkıntısı ve öksürük şikayeti ile acil servise geldi. Acil servisteki hekim arkadaşlarımız ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra Covid servisine yatışı olan hastanın bir süre sonra durumu kötüleşti ve ağırlaştı. Biz hastamızı yoğun bakımımıza aldık. Entübe ettik ve mekanik ventilatör desteği sağladık. 2 ay zarfında uzun bir tedavi süreci geçirdi. Bu esnada direk trakeostomi açtık ve solunum cihazı ile bir süre daha devam ettik. İki ayın sonunda toplamda hastane süresinde 75 güne yakın bir süre sonunda şifa ile taburcu oldu” dedi. Zehra Akar kısa süren törenin ardından ambulans ile evine gönderildi.