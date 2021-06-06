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25 bin dolarlık ıslak mendil vurgunu

Gaziantep’ten TIR'la getirilen 25 bin dolarlık ıslak mendili, İstanbul’da adresine ulaşmadan başka bir araca yükleyerek çalan şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Güncellenme: 09:43, 06/06/2021
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31 Mayıs günü S.Y. isimli bir kişi Gaziantep'ten 25 bin dolarlık 2 bin 157 koli ıslak mendil malzemesini sipariş etti. Malzemelerin Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi’ndeki adrese gelmemesi üzerine durum polise bildirildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmalarda siparişi getiren tır şoförünün malzemeleri Sahil Mahallesi Kocatepe Caddesi Bağlar Sokak kesişiminde indirip evrakı orada bulunan şahıslara verdiği öğrenildi.

Burada malzemelerin başka bir tıra yüklenerek Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’ndeki bir adrese götürüldüğü tespit edildi. İstanbul polisi ile Tekirdağ polisinin 3 Haziran’da Çorlu ilçesinde belirlenen adreste yaptığı operasyonda ıslak mendil malzemeleri ele geçirilirken, V.K. ve M.K. isimli şahsılar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahısların adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. (İHA)

Beylikdüzü Çorlu Gaziantep istanbul Tekirdağ
Yayınlanma Tarihi:09:28,