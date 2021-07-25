25 metreden metro inşaatına düştü

Mithatpaşa Caddesi Konak-Narlıdere istikametinde Pınar K.(35) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bariyerlere çarptı sonra da yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatındaki 25 metre yüksekliğinde şafta düştü.

İnşaat alanında çalışan işçiler durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerince kurtarma çalışması için bölgeye vinçler getirildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUÇ GETİRDİ

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla 25 metre yüksekliğindeki şafta indi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası otomobil sürücüsü Pınar K. ve Finlandiya uyruklu olduğu öğrenilen Timo Janek Karkkainen (40) şafttan çıkarıldı.

İki saatlik çalışmanın ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Pınar K. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Timo Janek Karkkainen ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. (DHA)