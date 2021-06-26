26 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 222 bin 561 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 59 milyon 890 bin 147’ye ulaştı.

VEFAT VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Semptom gösteren 470 hastayla birlikte 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 51 artarak 49 bin 524’e yükseldi.

733 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 7 bin 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 733 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Haziran verilerine göre, 222 bin 936 test yapılırken semptom gösteren 447 hastayla birlikte 5 bin 630 yeni vaka tespit edilmişti. 56 kişi hayatını kaybederken 7 bin 184 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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