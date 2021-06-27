27 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 215 bin 294 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441’e ulaştı.

VAKA SAYISI 5 BİNİN ALTINDA

Semptom gösteren 390 hastayla birlikte 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Test sayısında azalma görülen tabloya göre, günlük vaka sayısı ise uzun süre sonra ilk kez 5 binin altına düştü. Günlük vaka sayısı en son 18 ocakta 5 binin altına inmiş ve 4 bin 937 yeni vaka açıklanmıştı.

Tabloya göre son 24 saatte can kaybı da 52 artarak 49 bin 576’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 5 bin 937 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 736 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Haziran verilerine göre, 222 bin 561 test yapılırken semptom gösteren 470 hastayla birlikte 5 bin 266 yeni vaka tespit edilmişti. 51 kişi hayatını kaybederken 7 bin 402 kişi de sağlığına kavuşmuştu.