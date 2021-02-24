27 Mayıs 1960 mağdurları için başvuru formu yayımlandı

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararları hükümsüz hale getiren Yassıada teklifi geçen yıl haziran ayında TBMM'de kabul edilmişti. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon’un çalışma usul ve esasları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Darbe sonrası kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenler ya da bu kişilerin mirasçıları, maddi ve manevi zararlarının Hazine tarafından karşılanması için komisyona başvuracak.

Komisyon, Başkan Zekeriya Birkan’ın çağrısı üzerine, en az beş üyenin katılımıyla toplanacak. Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alınacak. Komisyon kararında belirlenen maddi ve manevi tazminatlar, kararın kesinleşmesini takip eden dört ay içinde ödenecek. Başvurunun son tarihi ise 24 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

Komisyonun başkanlığını eski AKP milletvekili ve 2019’da Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Zekeriya Birkan yürütüyor. Diğer üyeler ise şunlar:

1- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal

2- Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hakan Güzel

4- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl

5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı

BİR BAŞBAKAN, İKİ BAKAN İDAM EDİLDİ

Yassıada'daki yargılamalar, 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmiş; 143 kişi 4 yıl 2 ay, 117 kişi 5 yıl, 15 kişi 6 yıl, 6 kişi 7 yıl, 2 kişi 8 yıl, 17 kişi 10 yıl, 3 kişi 15 yıl, bir kişi 20 yıl, 30 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mallarına el konulduğu için Yassıada yargılamaları sırasında avukat tutmakta zorlanan Demokrat Partililer, 1964’te çıkarılan bir afla bu malların bir kısmına ancak kavuşabildi.