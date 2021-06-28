28 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 223 bin 525 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 60 milyon 308 bin 966’ya ulaştı.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 431 hastayla birlikte 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 58 artarak 49 bin 634’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 5 bin 327 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 751 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Haziran verilerine göre, 215 bin 294 test yapılırken semptom gösteren 390 hastayla birlikte 4 bin 883 yeni vaka tespit edilmişti. 52 kişi hayatını kaybederken 5 bin 937 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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