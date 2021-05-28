28 Mayıs corona verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 28 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 220 bin 162 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278’e ulaştı.

164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte, semptom gösteren 656 hastayla birlikte 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322’ye çıktı. Can kaybı da 164 artarak 47 bin 134’e yükseldi.

1454 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre, 12 bin 284 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı da bin 454 oldu.

DÜN 183 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Mayıs verilerine göre, semptom gösteren 673 hastayla birlikte 8 bin 426 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 183 kişi hayatını kaybederken 13 bin 102 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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