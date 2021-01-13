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28 yaşındaki kadın sahte alkolden öldü

Samsun'da arkadaşının kulübesinde etil alkolden yapılmış votkadan içen 28 yaşındaki genç kadın gece fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:07, 13/01/2021
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28 yaşındaki kadın sahte alkolden öldü


Olay, Samsun’un Canik ilçesinde, birahanelerde çalışırken Covid-19’dan dolayı işsiz kalan Nazlı Şahin (28) hurda kağıt toplayarak geçimini sağlayan erkek arkadaşı K.K.’nin (54) kulübesinde birlikte kalmaya başladı.

Dün akşam kulübede etil alkolden yapılmış votka içtiği öğrenilen genç kadın geceleyin fenalaştı. K.K. sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nazlı Şahin hayatını kaybetti.

Polise ifade veren K.K., Nazlı Şahin’in kendisine esnaf tarafından yapılan kulübede birlikte kalmaya başladıklarını ve akşam geç saatlerde etil alkolden yapılmış votka içtiğini, gece fenalaşınca kendisini ambulansla hastaneye götürdüğünü söyledi.

Nazlı Şahin’in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. (İHA)

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