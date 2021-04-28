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29 yaşındaki İranlı polis baskınında sekizinci kattan düşerek can verdi

Narkotik polisi bir ihbar üzerine İstanbul'da bir eve baskın düzenledi. Evde bulunan dört kişiden 29 yaşındaki İranlı S.H.P. sekizinci kattan düştü. Polis evde çok miktarda uyuşturucu olduğunu duyurdu. Ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

Güncellenme: 09:52, 28/04/2021
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Esenyurt’taki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Bir ihbar üzerine gerçekleştirildiği belirtilen baskında, evde bulunan 4 kişiden biri sekizinci kattaki daireden düşerek can verdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri 29 yaşında İranlı S.H.P.’nin düştüğü anda hayatını kaybettiğini tespit etti.   Olay yeri inceleme ekipleri, S.H.P.’nin cansız bedenini inceledi.

Polis evde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Adreste bulunan diğer 3 kişi gözaltına alındı. S.H.P.’nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:48,