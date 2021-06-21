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3.3 milyonluk gasp ve cinayette 13 kişi gözaltına alındı

SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın öldürülmesi ve 3.3 milyon liralık gasp soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 10:58, 21/06/2021
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3.3 milyonluk gasp ve cinayette 13 kişi gözaltına alındı

Geçen salı günü İstanbul Ataşehir'de holding yöneticisi Sibel Koçan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Koçan'ın çalışanların maaşını ödemek için bankadan 3 milyon lira çektiği, para dolu çantayı alan saldırganların kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan’ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20’nci kattan atlayarak intihar etmişti.

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