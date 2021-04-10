3 ayda 80 bin kaza 391 ölüm

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kuralları hiçe sayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. 2021'in ilk 3 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 80 bin 783 trafik kazasında 391 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 127 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın Ocak-Mart ayı dönemine dair verilere göre, kural ihlallerinin faturası ağır oldu. Geçtiğimiz Mart ayı boyunca ülke genelinde 30 bin 358 kaza meydana geldi. Kazalarda 17 bin 616 kişi yaralanırken, 145 kişi hayatını kaybetti.



3 BİN KAZAYA YAYALAR NEDEN OLDU

Yaralamalı kazaların 13 bin 861'ine tek araç, 15 bin 73'üne 2 araç karıştı. Yılın Ocak-Mart dönemindeki kazalardan 32 bin 702'sine sürücü kusuru sebep olurken, 2 bin 856'sına yayalar, 162'sine yol, 392'sine ise yolcu kusuru sebep oldu. Mart ayındaki kazalardan 970'sine kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti.



AŞIRI HIZDAN 319 KAZA

Alkol alıp direksiyon başına geçen 418 sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hız yapan 319 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Geçme yasağı olan yollardan geçmeye kalkışan 236 sürücü de yaralamalı kazaya sebep oldu.

(İHA)



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