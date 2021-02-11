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3 aylar ne zaman başlıyor, neler yapılır?

İslam alemi için büyük anlamı olan 3 aylar 13 Şubat'ta başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan 3 aylar Müslümanlar için kutsal aylardır. 3 aylar içerisinde Regaip Kandili Miraç Kandili, Beraat Kandili ve Kadir Gecesi yer alıyor.

Güncellenme: 09:28, 11/02/2021
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3 aylar ne zaman başlıyor, neler yapılır?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Recep ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili 2021 yılının ilk kandili olacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

Berat Kandili İslam Kadir gecesi Perşembe Ramazan Regaip Kandili