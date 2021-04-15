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3. gün iftar saati: İstanbul, Ankara, İzmir’de iftar vakti kaçta? İl il iftar saatleri…

İbadetlerle geçen Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar iftar saati yaklaştıkça akşam ezanının ne zaman okunacağını daha çok merak ediyor. Diyanet’in yayınladığı imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. 2021 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saati...

Güncellenme: 18:02, 15/04/2021
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3. gün iftar saati: İstanbul, Ankara, İzmir’de iftar vakti kaçta? İl il iftar saatleri…

Vatandaşlar huzur bularak devam ettikleri oruçları için iftara kaç saat kaldı sorularının cevabı araştırmaya devam ediyor. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar saat kaçta merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATLERİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da Ramazan ayının ilk iftarı 19:50’de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:33’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 19:54 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

RAMAZAN AYI DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

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