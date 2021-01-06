3 gün sonra hava durumu değişecek… Kara kış adım adım geliyor!

Kışı henüz tam anlamıyla hissedemeyen Türkiye’ye bu hafta sonu yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak. İstanbul’da yarın 17 derece dolaylarında hissedilecek sıcaklıklar, cumartesi günü 10 dereceye kadar düşecek, yarından itibaren 3 gün boyunca yağışlar etkili olacak.

ASIL SOĞUKLAR 13 OCAK’TAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Küresel tahmin sistemlerine göre yurdu etkileyecek olan soğuk hava dalgası 13 Ocak’tan itibaren kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak. Hava sıcaklıkları birkaç gün içinde 8-10 derece birden düşecek. Kar yağışı İstanbul gündemine girecek.

10 GÜN BOYUNCA SERT KIŞ SÜRECEK

Ayın 13’ünden sonra düşüşe geçecek olan sıcaklıklar günlerce etkili olacak. Ocak ayının sonuna kadar soğuk hava dalgası aralıklarla yurdu etkilemeyi sürdürecek.

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