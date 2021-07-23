3 kardeş akıntıya kapıldı! Acı haber geldi

Olay, Hilvan kırsal Aşağı Kucak Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi ancak 3 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin fark etmesiyle Elif Nur Mece sudan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elif Nur, hastanede hayatını kaybetti.

Suda kaybolan Emirhan ve Halenur’u bulmak için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi arama çalışması başlattı. Barajda arama çalışmaları devam ediyor. İHA

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