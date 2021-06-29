3 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hakkari Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK’lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!” ifadelerine yer verildi.

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