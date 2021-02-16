3. ülkelerden gelen iş jetlerine takip

Sivil Havacılık Müdürlüğü, video-konferans yoluyla Türk tescilli hava araçları ile Genel Havacılık (ticari olmayan) ve Hava Taksi (ticari) faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşların yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Sivil Havacılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* 3. ülkelerden gelen Türk hava sahasında yasal olmayan ve kayıtsız ticari faaliyette bulunan iş jetleri (Örneğin; Malta, Portekiz, Almanya ve Sırbistan tescilli hava araçları) nedeniyle devletimizin vergi kaybına uğradığı değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu durumdan Türk firmalarının da olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir.

* Sonuç olarak, Genel Müdürlüğümüzce yasal olmayan ve kayıtsız ticari faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı jetlerin faaliyetleri takip ve gözlem altına alınmış olup henüz herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Bununla birlikte, iş adamlarının sahibi olduğu Genel Havacılık kapsamındaki hava araçları söz konusu uygulamaya dahil değildir. (İHA)