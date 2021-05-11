3 yıldır sulanamayan tarım arazileri meclis gündeminde

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması istemiyle meclise verdiği soru önergesinde Polatlı ilçesindeki sulama sorununa dikkat çekti.

“180 BİN DÖNÜM ARAZİ 3 YILDIR SULANAMIYOR”

Polatlı ilçesinin köylerinde 180 bin dönüm arazinin sulanamadığından üç yıldır ürün alınamayacak duruma geldiğini, köylülerin yetkili mercilere başvurduğu halde çözüme ulaşamadığını belirten Aydın, soru önergesinin açıklama kısmında “Edinilen bilgilere göre Eskişehir ilimiz Alpu ovasına verilen suyun ne yazık ki vahşi sulama olarak bilinen salma sulama yöntemiyle kullanıldığı ve büyük oranda ziyan edildiği ifade edilmektedir” dedi.

“VAHŞİ SULAMAYA NE ZAMAN SON VERİLECEKTİR?”

İYİ Partili Aydın, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

*Dünyada ve ülkemizde su, son derece kıymetliyken ve ülkemiz su fakiri ülkeler arasına girmişken neden vahşi sulamaya izin verilmektedir? Vahşi sulama uygulamasına ne zaman son verilecektir? Vahşi sulamaya son verilmesi için hazırlanan, yürütülen ve uygulanan bir proje ve çalışmanız var mıdır? Varsa DSİ 3. Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki projelerin hizmete girme takvimi nedir? Bir proje ve çalışmanız yoksa ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

*Ankara da bizim, Eskişehir de bizimdir, illerimiz arasında hiçbir ayrım gözetmemek, ancak adaleti gözetmek gerekmektedir. Eskişehir bölgesindeki sulama birliklerinin su kanallarını ruhsatlarına aykırı bir şekilde uzatarak Ankara bölgesine gereğince ve yeterince su verilmemesine sebep oldukları iddiaları doğru mudur? DSİ 3. Bölge Müdürlüğü görev ve yetki bölgesindeki sulama iş ve işlemlerinin ruhsatlara uygun bir şekilde yapılıp yapılmadıgı en son ne zaman denetlenmiştir?

* DSİ 3. Bölge Müdürlüğü suya en çok ihtiyaç duyulan dönemlerde adil bir sulama düzeni tesis etmek için hangi tedbirleri almakta, hangi kontrol ve denetim faaliyetlerini yürütmektedir? DSİ 3. Bölge Müdürlügü 2021 yılında dekar başına Eskişehir bölgesine ne kadar, Ankara bölgesine ne kadar yıllık sulama suyu vermiştir? Eskişehir ve Ankara bölgesine verilen suyun son 10 yıllık miktarları, yıllar itibariyle ne kadardır?

DSİ YETKİLİLERİ “BU BENİM BÖLGEME ANCA YETİYOR” DEDİ İDDİASI

*DSİ 3. Bölge Müdürü ve yetkililerin Polatlı’dan defalarca giden muhtarlara; ‘Su benim bölgeme anca yetiyor! Ben burada olduğum sürece size su yok!’ şeklindeki bir kamu görevlisine yakışmayan ifadeler kullandıkları, bizzat muhtarlar tarafından iddia ve ifade edilmektedir. Bu iddialar doğru ise kamu görevinde tarafsızlık ilkesini ihlal eden bu tür tutum ve ifadelerin inceleme, araştırma ve gerekirse soruşturma konusu yapılması gerekmez. mi? DSİ 3. Bölge Müdürü ve diğer yetkililerle ilgili bugüne kadar bir inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa bu önerge üzerine bir inceleme, araştırma ve gerekirse soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz’?

*Polatlı bölgesine ayda 7 gün su verilmesinin yeterli olacağı ilgili çiftçi, köylü ve muhtarlar tarafindan ifade edilmektedir. Bu haklı talebin karşılanmasının önünde herhangi bir engel var mıdır? Herhangi bir engel yoksa bu haklı talepler neden yeterince, gereğince, zamanında ve adil bir şekilde karşılanamamaktadır?

*Çok kısa zamanda, 10- 15 gün içinde Polatlı çifiçisinin sulama talepleri olumlu şekilde karşılanmaz ise ne yazık ki tarımsal üretim büyük darbe alacak, üreticiler çok ciddi mağduriyetler yaşayacaklardır. Bu mağduriyetin yaşanmaması için ivedi olarak bir talimat verecek misiniz? Sorunun kalıcı olarak çözümü için hangi yol ve yöntemlerle, hangi proje ve çalışmaları gerçekleştireceksiniz?

POLATLI’YA GİDEN BAKAN ÇİFTÇİLERLE GÖRÜŞMEDİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde Polatlı’daydı. Koray Aydın, soru önergesini de hatırlatarak, Bekir Pakdemirli’nin Polatlı’da su sorunu yaşayan çiftçilere uğramadığını söyledi.

Aydın, “Polatlı’da 180 bin dönüm arazi 3 yıldır sulanamadığı için çoraklaştı; ürün alınamıyor. Çiftçi isyanda; DSİ 3.Bölge’ye dert anlatamıyor. Önerge verdiğimiz Sayın Bekir Pakdemirli Polatlı’ya geliyor ama çiftçilere uğramıyor. Sayın Bakan bu feryadı duyun; gereğini yapın” dedi.