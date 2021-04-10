3 yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kazalar, saat 08.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolu merkez Karatay ilçesi Akörenkışla Mahallesi’nde meydana geldi.
Konya’dan Aksaray yönüne giden Remzi Manav (60) yönetimindeki 16 KK 039 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.
Kazada 17 yolcudan 6sı, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
YOLCU OTOBÜSÜ TIR’A ÇARPTI
Konya- Afyonkarahisar yolunun merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesi’ndeki diğer kazada ise Hasan Çiğil (25) yönetimindeki 42 RV 707 plakalı yolcu otobüsü, Görkem Şener’in (36) kullandığı 33 PK 547 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Kazada 32 yolcudan 6’sı, hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ölümle sonuçlanan diğer kaza ise Konya-Aksaray Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı yolcu otobüsü tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, 29 kişi yaralanırken, 1 Rus turist hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA/DHA)