“30 bin pilot ve kabin memuru da öncelikli aşılansın”

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) büyük risk altındaki havacılık çalışanlarına öncelikli aşı yapılmasını talep etti.

Genel Başkan Kaptan Pilot Seçim Seçkin Koçak imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na ilgili bakanlıklara ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, “Sağlık Bakanlığı planlamasına göre önceliğin; sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve emniyet mensuplarına verileceği anlaşılmaktadır. Bu planlama, en riskli temas gruplarının seçildiğini göstermektedir. Yapılan değerlendirme isabetli olmakla birlikte eksiktir” denildi.

Yazıda özetle şu ifadelere yer verildi:

“Havacılık çalışanları ciddi ve sürekli tehdit ile karşı karşıyadır. Havayolu işletmeleri kesin bir sayı açıklamasa da çok sayıda pilot, kabin memuru, kargo personeli ve teknisyen virüs nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

“12 SAAT AYNI TÜPÜN İÇİNDE RİSK ALTINDAYIZ”

Sosyal mesafeyi sağlamanın imkansız olduğu uçak yolculuklarında, üstelik yolcuların yeme-içme gereksinimleri için maskelerini çıkardıkları düşünüldüğünde uçuş personelinin 1 saatten başlayıp 12 saate ulaşan ve kapalı bir tüpün içinde gerçekleşen operasyonlarda önemli bir riske maruz kaldığı ortadadır.

Bu gerkçeklerden hareketle; ülkemize getirilen 3 milyon doz aşı uygulanması sürecinde, sayıları 30 bini geçmeyen pilot ve kabin memurları ile riske maruz kalan havacılık çalışanlarının, sağlık çalışanlarının ardından ivedilikle dahil edilmesi gerekmektedir.

HAVA-SEN, ilgili tüm makamlara resmi başvurularda bulunmuştur. Talebimizin havacılık işletmelerimizce de takip edilerek uçuş ekiplerimizin sağlık ve yaşam haklarına sahip çıkma mücadelemize katılmaya davet ediyoruz.”

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