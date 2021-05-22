31 yaşındaki kadına ölüm tehditleri: Katliam yapacağım

Sakarya’da ilk eşinden bir kızı olan Kısmet Acar, 2014 yılında cezaevinden çıkan Yıldırım D. ile iki yıl önce dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı.

Kısmet Acar geçimsizlik nedeniyle ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabul etmeyen Yıldırım D., 3 Mayıs günü tabanca ile Kısmet Acar’a ateş etmek istedi. Ancak tabanca tutukluk yaptı.

Yıldırım D. bu kez de silahın kabzasıyla defalarca Acar’ın başına vurdu. Sakarya Devlet Hastanesine götürülen Kısmet Acar’ın başına 35 dikiş atıldı. Uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen Yıldırım D. birçok kez Kısmet Acar’ı öldürmekle tehdit etti.

“TABANCA TUTUKLUK YAPINCA KABZASIYLA BAŞIMA VURDU”

Kısmet Acar, şunları söyledi:

* Biz 2 yıl önce dini nikah yaptık. Son 1 senedir kaçıyorum ben ondan. Kaçtıkça peşimden geliyor. Sürekli beni tehdit ediyor. ‘Gelmezsen, barışmazsan çocuğunu kaçırırım’, ‘Kardeşini öldürürüm’, ‘Ailene zarar veririm’ şeklinde tehditler ediyor.

* Son olayda, beni arabulucu Sakarya’ya çağırmıştı. Ben uzlaşmak istemediğimi söyledim ama o yine de imza atmam gerektiğini söyledi. Gittiğimde yasak vardı. Arkadaşım da hastalandığı için Sakarya’da kaldım.

* Benim en yakın kız arkadaşım kaldığım evi söylemiş. Eve bir elinde sopa, diğer elinde silahla gelip, içeri zorla girdi. Önce benim kollarıma vurup yere düşürdü. Kafama silahın dipçiğiyle vura vura beni düşürdü. Yüzüm, gözüm, her yerim kan oldu.

* Ondan sonra sırtımdan ateş etmek istedi. Silah ateş almayınca sinirlendi. Silahın kabzasıyla sırtıma ve başıma çok hızlı vurdu ve kaçıp gitti. Öldürülme korkusuyla yaşıyorum.

“ÖLÜM TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR “

Kısmet Acar kızına bir şey olmasından korktuğunu belirterek, şöyle konuştu:

* O günden beri yakalanamıyor, bulunamıyor. Halen ölüm tehditleri devam ediyor. Kızımı kaçırıp beni secde ettirecekmiş.

* Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. İşi yalandan namusa vuruyor. İçtiği maddelerden dolayı sürekli beni birileriyle yakıştırıyor. Bundan yoruldum. Deli oldu iyice.

* Ben çocuğuma bir şey olmasından korkuyorum. Sürekli kızımın yanındayım. Çocuğum zaten beni bu halde görünce saçları döküldü. Çok üzüldü, çok ağladı.

“DAHA ÖNCE ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ”

Yıldırım D.’nin sürekli kızını kaçırmakla tehdit ettiğini ifade eden Kısmet Acar, şöyle konuştu:

* Halen yakalanamadı. Benim en yakın arkadaşım beni vermiş. Ama onun arkadaşları, onu saklıyor. Ama bugün benim başıma gelen, yarın onların da başına gelebilir.

* Bugün bana bunu yapan, yarın sizlere de yapabilir. Sizin çocuğunuza da zarar verir. Daha önce annesini öldürmüş. Bana sürekli, ‘Anneme yaptıysam size de yaparım’ diyor. Sürekli kızımı kaçırmakla tehdit ediyor.

* Daha yeni, ‘3 günün var. Gelmezsen sana şunu yapacağım, bunu yapacağım’ diye mesaj atmış. Ben kurtulamadım bu insandan.

* Benim kafamda 35 tane dikiş var. 31 yaşındayım, 13 yaşında bir kızım var benim. Benim ona çok şey öğretmem gerekirken, şu anda ayakta zor duruyorum.

* Kulaklarım uğulduyor, duramıyorum, denge kaybım var. Kollarım halen mosmor. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne olur bana yardımcı olsunlar. DHA