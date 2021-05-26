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33 Tayvanlıyı dolandırıp Antalya’ya getirdiler

Antalya Kemer'de insan ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda, Tayvan’da yaşayan insanları bilişim sistemleri üzerinden dolandırıp Türkiye'ye getiren organizasyon çökertildi. 33 Tayvanlı insan ticareti mağduru kurtarıldı.

Güncellenme: 21:48, 26/05/2021
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33 Tayvanlıyı dolandırıp Antalya’ya getirdiler

Jandarma, Antalya’nın Kemer ilçesinde insan ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonla Tayvanlıları bilişim sistemleri dolandırıcılığıyla Türkiye’ye getiren çeteyi çökertti.

33 TAYVANLI KURTARILDI

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Antalya Kemer'de insan ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda, ülkemizde üslenerek Tayvan'da yaşayan insanları bilişim sistemleri üzerinden dolandıran organizasyon çökertilmiş, ülkemize getirilen 33 Tayvanlı insan ticareti mağduru kurtarılmıştır” denildi.

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